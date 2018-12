Einbruch auf Baustelle: Geräte um 10.000 € futsch!

Im Oktober konnten schließlich erstmals zwei Verdächtige geschnappt werden - und zwar in Niederösterreich. Die Rumänen sollen kurz zuvor in Völs zugeschlagen haben. Im Wagen der Verdächtigen hatten die Beamten mehrere Werkzeugkisten mit hochwertigen Geräten entdeckt. Diese wurden vorläufig sichergestellt. „Nach Erhebungen konnten die Beamten die Geräte einer Firma in Tirol zuordnen“, hieß es damals.