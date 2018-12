Steirische Justiz entlässt den achten IS-Anhänger

Fall 1: M. I. kam als „Flüchtling“ mit gefälschten Papieren aus Syrien in die Steiermark, nach Judenburg. Ein Hinweis enttarnte den Mann, wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wurde er - mit einem Cobra-Einsatz - verhaftet. Jetzt wurde er nach nicht einmal sechs Monaten aus der U-Haft entlassen und soll in Freiheit auf seinen Prozess warten. Die Begründung: Sechs Monate U-Haft seien genug. Trotz Protests und Berufung der Staatsanwaltschaft Leoben hat ein Dreier-Senat am Oberlandesgericht Graz gegen die Berufung entschieden. „Es würde mich sehr wundern, wenn der IS-Terrorist nicht untertauchen würde“, so ein Kenner der Szene.