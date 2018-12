Öko-Mode: Crowdfunding soll Durchbruch bringen

Die Wienerin Nadine Schratzberger hat sich 2017 selbstständig gemacht und das Mode-Label Nasch gegründet. „Dabei war von Anfang an klar: Ich möchte umweltfreundliche Kleidung ohne belastende Chemikalien herstellen. Denn alles, was wir heute entscheiden oder machen, hat Auswirkung auf unsere Nachfahren“, erzählt sie im City4U-Talk. Aus diesem Grund wird in der Produktion der Stücke, neben der Optik, das Hauptaugenmerk auf die Nachhaltigkeit gelegt. Zudem werden sämtliche Produkte in Europa hergestellt.