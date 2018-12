Pacult zu Altach? „Weiß nicht, woher das kommt“

Altach-Geschäftsführer Thomas Längle soll ein Auge auf Peter Pacult geworfen haben, wurde am Wochenende medial kolportiert. Ob es Gespräche mit selbigem tatsächlich gab, lässt Pacult unbeantwortet. „Weil ich es auch nicht schätzen würde, wenn sich ein Trainer einmischt, solange ich Trainer bei einem Verein bin“, so der ehemalige Rapid-Meistermacher gegenüber krone.at. Er wolle sich an Spekulationen nicht beteiligen. „Altach hat einen Trainer, damit ist alles gesagt.“