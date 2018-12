Felsen und Geröll donnerten auf Straße im Oberland

Die gute Nachricht vorab: Verletzt wurde zum Glück niemand, als die rund zwei Kubikmeter Fels und Geröll auf die Fahrbahn donnerten. Das Unglück passierte kurz nach 9 Uhr, auch ein Auto wurde erfasst, dies endete aber glimpflich. Die Aufräumarbeiten gingen gestern rasch vonstatten, die Straße konnte am späten Nachmittag wieder freigegeben werden. Das Land kündigte nun den Bau einer 700 Meter langen Galerie an, denn es war in diesem Bereich schon öfters zu Felsstürzen gekommen.