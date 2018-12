Hausbau mit Ytong - immer ein Gewinn!

Den 1. Platz konnte sich Familie Zraunig sichern. Sowohl bei der Anzahl an Stimmen also auch in der Jurywertung lag ihre Baugeschichte voran. „Wir freuen uns sehr über den Hauptpreis. Wir haben uns für Ytong entschieden, nachdem wir uns sehr ausführlich mit dem Baustoff beschäftigt hatten und weil uns die Vorteile überzeugt haben. Das Preisgeld werden wir wieder in unser Haus investieren - ein paar Arbeiten sind noch offen. Aber ein kleiner Wellness-Urlaub ist auch drin“, so Herr Zraunig.