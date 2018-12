Skurril: „Wurststraße“ soll „Sojastraße“ werden

In einer kleinen französischen Gemeinde mit dem Namen Issigeac gibt es eine Straße, welche auf Deutsch „Wurststraße“ heißt. Einer bekannten Tierschutzorganisation ist diese ein Dorn im Auge. Die deutsche Seite Jetzt.de sprach mit dem Bürgermeister Herr Castagner. Dieser berichtet, dass er in einer Mail aufgefordert wurde, den Namen der „Rue de la saucisse“ (auf Deutsch „Straße der Wurst“) in „Rue de la Soycisse“ umzubenennen.