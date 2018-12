Vierjährige fiel aus Fenster 5 Meter in die Tiefe

Gegen 15.30 Uhr ging das 4-jährige Mädchen im ersten Stock des Einfamilienhauses in das Schlafzimmer der Eltern und öffnete das Rollo und das Fenster um auf das Fensterbrett zu gelangen. Danach stürzte das Mädchen etwa fünf Meter in die Tiefe. Die Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt mit ihren anderen Kindern in angrenzenden Räumen.