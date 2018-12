Linzer Polizei jagt einen Feuerteufel

Bisher unbekannte Täter steckten am 9. Dezember 2018, in der Zeit zwischen 4 und 5.15 Uhr früh , in der Ferdinand Markl Straße, der Kirchmühlstraße, der Linzer Straße und der Jägerstätterstraße in Linz insgesamt sechs Mistkübel i Brand. Das Feuer in der Linzer Straße wurde von einem Autolenker entdeckt, dieser verständigte Feuerwehr und Polizei. Im Zuge der Löscharbeiten bzw. Ermittlungen wurden dann die weiteren Brände bekannt, sie wurden allesamt von der Feuerwehr gelöscht.