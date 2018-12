Zwei Verletzte bei Küchenbränden

Hungriger „Koch“ schlief ein

Am 8. Dezember 2018 zwischen 22 und 23 Uhr stellte ein 50-Jähriger in seiner Wohnung in Traun einen Topf mit Würstel zu, auf welchen er in weiterer Folge vergaß. Anschließend schlief er ein und gegen 1.30 Uhr frühwurde er aufgrund der starken Rauchentwicklung wieder munter. Er ging in die Küche, schaltete den Herd aus und brachte den brennenden Kochtopf ins Freie. Anschließend verständigte er die Feuerwehr, welche nur mehr Belüftungsarbeiten durchführte.