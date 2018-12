Ski-Saisonstart mit mehreren Polizeieinsätzen

Am Freitag blieben drei junge Deutsche bis knapp vor Betriebsschluss in einem Bergrestaurant in Hinterglemm und konsumierten reichlich Alkohol. Bei der Talfahrt mit der Seilbahn traten sie mit ihren Skischuhen eine Glasscheibe aus der Gondeltüre. Das Liftpersonal bemerkte dies und holte sie in der Mittelstation aus der Bahn. Dort randalierten sie weiter und waren derart aggressiv, dass die Polizei gerufen wurde. Das Trio muss wegen seines Verhaltens und wegen Sachbeschädigung mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.