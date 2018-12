Gesuchter Häftling stellte sich in Salzburg

Ein 36-jähriger polnischer Häftling aus der Strafanstalt Krems in Niederösterreich hat sich Freitagabend der Polizei am Hauptbahnhof bei Salzburg gestellt. Er gab an, dass er seit drei Monaten auf der Flucht sei und nach ihm gesucht werde. Ein Alkotest ergab 2,32 Promille.