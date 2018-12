Gartenhütte in Flammen: Ursache war heiße Asche

Die Asche war auf einem Misthaufen entsorgt worden. Gleich daneben steht eine Gartenhütte. Gegen 20 Uhr hat diese Feuer gefangen. Die Feuerwehren Velden, Rosegg, Lind ob Velden, Wernberg, Kerschdorf, Augsdorf und St. Egyden rückten mit insgesamt 92 Mann an. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Durch das Feuer wurde die Gartenhütte jedoch teilweise vernichtet, ebenso in der Hütte gelagerten Gartengeräte und Brennholz. Ein in der Nähe des Brandobjektes stehender Stromverteilermast wurde durch die Flammen beschädigt. Eine Stromabschaltung war zum Glück nicht nötig.