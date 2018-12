Tribut an toten Sohn sollte Eltern überraschen

Weil ein Paar aus England den Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes feiern wollte, planten die Mitarbeiter eines Hotels in Jamaika eine ganz besondere Überraschung. Doch diese kam nicht so gut an wie erwartet. Als Entschädigung für die makabre Aktion bekommen die Eltern jetzt sogar ihr Geld zurück.