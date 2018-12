Betrunkener wollte durch zwei Autos durchrasen

Ein betrunkener, lettischer Autofahrer (30) wollte am Samstag in der Früh in Graz zwischen zwei an einer Ampelkreuzung haltenden Pkw hindurchfahren. Es kam zum Aufprall, wie die Landespolizeidirektion am Marienfeiertag mitteilte. Der Lette und eine 33-jährige Grazer Autofahrerin wurden leicht, der Beifahrer (21) des Unfalllenkers schwer verletzt.