Osttiroler krachte gegen Lkw: Enkerl (8) verletzt

Bei einem Unfall in Osttirol ist Freitag ein Achtjähriger verletzt worden. Sein Opa (81) war aus unbekannter Ursache in der Gemeinde Heinfels auf der Drautalstraße in den Gegenverkehr geraten und seitlich in einen Lkw gekracht. Der Pensionist und sein Enkerl mussten ins Krankenhaus gebracht werden; der Lkw-Lenker blieb unverletzt.