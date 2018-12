Prozess: Räuber lauerte Opfer im Stiegenhaus auf

Albaner „weiß nicht“, wie DNA zum Tatort kam

Das zweite Raub-Faktum gestand der Albaner aber großteils ein: Mit zwei Komplizen soll er nämlich am 12. Dezember 2016 in Traun (OÖ) einen Penny-Markt überfallen haben. Das Opfer, ein Angestellter, sprach von „drei Maskierten“, die „auf brutalste Art und Weise“ auf ihn einschlugen. „Wir wollten was stehlen und dann raus“, erklärte der Angeklagte. Sechs von insgesamt sieben Diebstählen gestand er zudem gänzlich ein, begründete dies mit „finanziellen Problemen“.