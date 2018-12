Bobs Beach: „Hoggle, der Einsiedler“

Bob, der coolste Hund von ganz New York City hat Schiffbruch erlitten und ist nun auf einer tropischen Insel gestrandet. Wie das Schicksal so will, trifft er hier auf ein paar außergewöhnliche Kreaturen - da ist zum einen Zaza die liebevolle Krokodilsdame, Nel die introvertierte Schildkröte, Montego der verrückte Krebs und das Tango tanzende Flamingo-Pärchen Magada und Loubabi. Trotz der paradiesischen Idylle kann sich Bob nur schwer an das entspannte Leben seiner neuen Freunde gewöhnen und lässt nichts unversucht nach New York zurückzukehren.