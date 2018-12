Kramp-Karrenbauer oder Merz: Wer übernimmt CDU?

Merz will Aufbruch

Kramp-Karrenbauer und Merz warben in ihren Bewerbungsreden mit unterschiedlichen Profilen für ihre Wahl. Der früheren Fraktionschef Merz forderte einen Aufbruch in der CDU und eine stärkere Auseinandersetzung mit der AfD. „Wir überlassen den Osten des Landes nicht den Populisten von links und rechts“, sagte er. Merz forderte aber vor allem eine offensivere Auseinandersetzung mit SPD, Grünen und FDP. Die Auseinandersetzung müsse wieder in die politische Mitte zurückgeholt werden, die Zeit der sogenannten „asymmetrischen Demobilisierung“ sei vorbei. „Ohne klare Positionen bekommen wir keine besseren Wahlergebnisse“, warnte Merz, der Kanzlerin Merkel Loyalität bei der Zusammenarbeit versprach.