Das Lied „Stille Nacht“ und seine Schöpfer

Großartige Geschichten entspringen meist einem Zufall. So auch 1817. Joseph Mohr aus der Stadt Salzburg und Franz Xaver Gruber aus Hochburg-Ach in Oberösterreich lernen sich in Oberndorf kennen. Der Organist und der Hilfspriester haben miteinander beruflich zu tun. Und eine gemeinsame Leidenschaft: Singen.