Jüngere Menschen haben immer weniger Sex

Journalistin Kate Julian zeigt in ihrem Bericht „The Sex Recession“ deutlich: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Anfang 20 abstinent sind, ist mehr als doppelt so hoch wie im Vergleich zur Generation X damals in diesem Alter“. Mittlerweile ist etwa die Schwangerschaftsrate für Teenager in den USA auf ein Drittel ihres modernen Hochs gesunken. In den Niederlanden stieg das mittlere Alter, in dem die Menschen zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben, von 17,1 im Jahr 2012 auf 18,6 im Jahr 2017. Auch verheiratete Paare haben weniger Geschlechtsverkehr. Ebenso sind Beziehungen ohne Sex keine Seltenheit mehr.