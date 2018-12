Dabbur ist echt überfällig

Umso verwunderlicher, dass der Teamkicker und mit acht Goals Führende der Bundesliga-Torschützenliste bereits seit 708 Minuten auf einen Volltreffer wartet. Zuletzt konnte Munas am 28. Oktober beim 3:3 in Pasching gegen Verfolger LASK - 1:0 in Minute 12 - jubelnd abdrehen. Seither ging der Goalgetter jedoch leer aus. Auch die letzte Torbeteiligung - der wichtige Assist beim Cup-1:0 bei Austria Lustenau - ist bereits satte 38 Tage her.