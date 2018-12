Starke Frauen in TV und Film mit Hollywood-Kurs

Denn wie die gebürtige Niederösterreicherin jetzt offiziell verkündete, befindet sie sich mit dem Team des Streifens „It gets better“ auf Oscar-Kurs. Der entsprechende „Long List“-Eintrag ist da, fehlt nur noch ein letzter Schritt und die Mimin fliegt mit dem Cyber-Mobbing-Drama (Strauss spielt die Mutter eines Kindes, das in der Schule gemobbt wird) nach Los Angeles zu den Academy Awards. Am 24. Februar 2019 wird dann im Dolby Theatre der rote Teppich ausgerollt - vielleicht eben auch für unsere Ursula Strauss ...