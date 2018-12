Uni-Survival-Guide: So überlebt ihr das Semester

Ob an der Uni, in der Pflichtschule, in diversen Kursen oder an der Abendschule: Ein Semester oder ein Halbjahr kann so endlos wirken wie der schlimmste Albtraum. Man schwimmt in Hausübungen oder Dingen, die man erledigen sollte, aber ewig vor sich herschiebt. Neben Job, Freunden, Familie oder gar einem Partner bleibt absolut keine Zeit für einen selbst. Wer allerdings zwischen den ganzen Dingen keine Zeit für sich selbst findet, der wird nicht nur im Stress schwimmen, sondern auch darin ertrinken und die Nerven verlieren. Wie ihr euch eine Auszeit nehmt, ohne Zeit dafür zu haben? City4U versucht, euch mit gutem Rat zu helfen.