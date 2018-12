„Stille Nacht“: Ein Lied geht um die Welt!

Ermutigt von den Erfolgen in den USA, gründet Ludwig Rainer 1851 im Zillertal die Rainer Gesellschaft mit bis zu 15 Sängern, die an nahezu allen Herrscherhäusern Europas auftreten werden. Ihre Reisen führen sie nach England, Schottland und Irland, nach Italien, Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. 1858 kommen die Rainer-Sänger nach Russland (Moskau und St. Petersburg) und bleiben hier für zehn Jahre. Heimataufenthalte werden lediglich genutzt, um neue Mitglieder zu werben. Die Jahre vergehen, die Bekanntheit steigt. Zur Jahrhundertwende wurde „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ bereits – verbreitet durch katholische und protestantische Missionare – auf allen Kontinenten gesungen. Selbst im Ersten Weltkrieg findet das Lied Platz: In Flandern kommt es zur Verbrüderung von Soldaten an der Westfront und zu einem gemeinsamen Singen des Liedes quer über die Schützengräben. Wieder in Kriegszeiten zieht „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ in das wohl wichtigste Haus der Welt ein: Franklin D. Roosevelt, der 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und Winston Churchill, Premierminister des Vereinigten Königreichs, singen 1941 in Washington gemeinsam „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ im Garten des Weißen Hauses.