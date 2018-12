Modenschau zugunsten der Wiener-Wichtel-Challenge

Über Ferruh Karakasli

Ferruh Karakasli ist ein internationaler Haute-Couture Designer und Maßschneider mit einem Portfolio voller namhafter Kunden (Manager, Staatsmänner, TV-Stars, uvm.). Mit seinen hochqualitativen Stoffen und seinem eigenen SchneiderStil will er über simple Fashion hinausgehen und das Allerbeste das in Jedem steckt zum Vorschein bringen. Deswegen beschreibt ihn das Elle Magazin als „magician of the body“.