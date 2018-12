„Game of Thrones“: Unter Feuer und Eis begraben!

Ein schönes Geschenk an alle Fans rechtzeitig zum Nikolaus: Der US-Sender HBO hat am späten Donnerstagabend einen ersten Teaser-Trailer zur mit Spannung erwarteten achten und finalen Staffel von „Game of Thrones“ ins Netz gestellt (siehe Video oben). Darin wird ganz Westeros von - in Anlehnung an den Titel der Büchervorlage von Autor George R.R. Martin - Eis und Feuer überzogen.