Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Ich spüre negative Schwingungen. Liegt ein Streit in der Luft, so kannst du dich beim Feiern nur ablenken, wenn du genügend intus hast. Alles andere wird dir Kopfzerbrechen bereiten. So viel, wie du trinken musst, um diesen Streit zu vergessen, wird dir allerdings dann am nächsten Tag anders den Kopf zerbrechen. Autsch.