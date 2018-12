Margarete Steiff: Eine Frau mit Bärenkräften

Margarete Steiff selbst hat als Kind die biblischen Geschichten geliebt, in denen erzählt wird, wie Jesus Kranke heilt. Sie hat gebetet, dass Jesus auch sie heilt. In ihrem zweiten Lebensjahr war sie an Kinderlähmung erkrankt, 1849 war das. Von da an war sie an beiden Beinen gelähmt, ihre rechte Hand war steif. Sie hat Kinder geliebt. So gerne wäre sie Lehrerin geworden. So gerne hätte sie Kindern beigebracht, was sie im Leben brauchen. Aber mit der Behinderung war das nicht möglich. Sie musste ihren Lebenstraum begraben.