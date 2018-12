Lassen wir niemanden im Stich!

Eine kleine Wohnung im 20. Bezirk in Wien. Hier lebt Herr S. mit seiner Lebensgefährtin und den beiden Hunden. Besser gesagt, er versucht zu leben. Denn mit 647 Euro, die im Monat bleiben, ist das ein Drahtseilakt - ohne Netz! Das war nicht immer so. Herr S. ist gelernter Lüftungstechniker. Aber dann wurde er schwer zuckerkrank. Operationen folgten, Herr S. hat daraufhin seinen Job verloren. Zuerst konnte er an einem Würstelstand das Nötige verdienen, aber jetzt ist viel Kreativität gefragt, damit die beiden und ihre geliebten Hunde genug zu essen haben. Herr S. hat eine Foodshare-App auf seinem Handy. „Auf diese Weise komme ich günstigst zu abgelaufenen Lebensmitteln“, erzählt er.