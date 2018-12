Freiwilliges Sozialjahr schmeckte Finanzamt nicht

Seit September kümmert sich Verena S. in einem Tageszentrum um an Demenz erkrankte Menschen, erhält dafür 250 Euro im Monat. Frau S. und ihre Eltern beantragten deshalb beim Finanzamt wieder die Familienbeihilfe, was im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres möglich ist. Der Antrag wurde Ende August via Internet über das Portal FinanzOnline eingebracht - und mit Anfang November abgelehnt. „Zu unserem Erstaunen hieß es, dass unsere Tochter ihre Tätigkeiten in einer nicht anerkannten Einrichtung ausübe“, schilderte Vater Michael S. der Ombudsfrau.