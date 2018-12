Wiener Band macht Stalking in Debüt-Song zum Thema

Jungschauspielerin Anna Schuster, welche in dem Musikclip das Stalkingopfer „Hermi“ verkörpert ist überzeugt: „Schodl hat im Song ein nach wie vor sehr aktuelles und wichtiges Thema aufgegriffen, auf das man nicht oft genug aufmerksam machen kann. Neben physischem ist auch psychischer Missbrauch ein großes Problem, vor allem, weil man ihn oft erst zu spät erkennt. Großartig also, dass ich Teil dieses wichtigen Projektes einer so talentierten und engagierten österreichischen Band sein durfte. Und die Zusammenarbeit mit Regisseur Sebastian Schmiedhofer ist immer eine Freude!“