Mit dem Obus die deutsche Polizei gerammt

Beim Ausfahren aus einer Haltestelle und Queren der Fahrbahn prallte gegen 19.55 Uhr ein Lenker (40) der Linie 3 in Salzburg-Nord gegen einen Kleinbus der deutschen Polizei. Beim Zusammenstoß zersplitterte das Busfenster an der Fahrerseite. Der Chauffeur erlitt durch Splitter eine Verletzung am Auge. Die Lenkerin des Polizeiwagens (24) wurde ebenso leicht verletzt. Ihre zwei Kollegen, die mit im Kleinbus saßen, blieben unverletzt.