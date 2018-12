Charity-Sause mit berühmten DJs in Wiener Club

# Freier Eintritt und super Specials für alle

Ab 18 Uhr liefern zahlreiche Top-DJs bei freiem Eintritt und gratis Pizza den richtigen Sound für eine unvergessliche Weihnachtsfeier für ALLE. Prominenter Headliner sind die vielfach preisgekrönten Global Deejays, die vor einigen Jahren mit „The Sound of San Francisco“ einen Welthit landeten. Dazu wartet der SPIELERPASS WEIHNACHTSCLUB mit einem bunten Entertainmentprogramm auf. So schickt etwa Herzblatt-Legende „Georg aus Wien“ den TV-Klassiker erstmals in exklusiver Form auf die Bühne.