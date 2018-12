Drogen-Lenker führte gestohlene Kennzeichen mit

Polizeibeamte hatten in Enns das Auto eines 21-jährigen Einheimischen gestoppt und stellten fest, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand. Er hatte auch diverse Suchtmittelutensilien bei sich im Wagen. Im Kofferraum fanden die Polizisten außerdem Kennzeichentafeln, die in der Nacht zum 23. Oktober von einem abgestellten Lkw in Enns gestohlen worden waren.