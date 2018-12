NEOS profitieren von blauem Streit

„Es kann uns nichts besseres passieren“, sagt NEOS-Landesgeschäftsführer Markus Rosskopf mit einem Augenzwinkern. Er meint damit den wilden Streit innerhalb der Stadt-FPÖ rund um die Erstellung der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl in der Stadt - die „Krone“ hat berichtet.

2014 brachte die Stadtwahl ein Herzschlag-Finale zwischen Blau und Pink. Am Ende lagen die NEOS mit sechs Stimmen vor der FPÖ. Das bescherte ihnen nicht nur Platz vier, sondern auch einen Stadtratsposten, der immerhin mit mehr als 11.700 Euro brutto im Monat und einem Büro samt mehreren Mitarbeitern dotiert ist. „Diesen Abstand sollten wir ausbauen“, gibt Rosskopf als Wahlziel vor.

Punkten wollen die Pinken mit einer bunten Liste: Hinter Stadtrat Lukas Rößlhuber steht der Münchner Unternehmer Matthias Moritz auf Platz zwei - ein Angebot an alle EU-Ausländer, die auf Stadtebene wahlberechtigt sind.