Lukas Weißhaidinger macht sich für Frauen stark!

145-Kilo-Kraftpaket

„Nach so einer starken Saison steigen die Ansprüche. Ich will mich jetzt nicht ausruhen“, sagt das 145-Kilo-Kraftpaket. Das seit einem Monat im Training ist. „Es läuft alles rund. Wir nehmen leichte technische Anpassungen vor. Auf Teneriffa wird man nun sehen, was sich getan hat“, verrät Coach Gregor Högler übers Camp. Bei dem sich Lukas aber nicht nur für die neue Saison stark macht, sondern auch für Frauen. Denn beim Hallen-Meeting in Berlin wird es am 1. Februar eine Premiere geben: Frauen treten gegen Männer an.