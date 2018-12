Sieben Jahre Haft, aber wegen Körperverletzung

„Es gibt keinen Grund, dass das Opfer von sich aus sechs Schlaftabletten nehmen wollte“, bezeichnete Winkler M.s Version als „Lüge“ und „Schutzbehauptung“. Für ihn sei klar: „Sie hat es in ein Getränk gemischt und er hat davon getrunken.“ M. dagegen sprach davon, dass P. bewusst die Schlaftabletten nahm – nur halt mit Nachdruck. Dies sprach auch Eder in seinem eineinhalbstündigen Plädoyer an: „Sie wollte nur, dass er fest schläft.“ Mehrfach unterstrich er den Zweifelsgrundsatz: „Es ist nicht feststellbar, ob das Opfer an den Folgen des Schlafmittels starb.“ Für Eder fehle auch gänzlich ein Motiv. Ein „fataler Fehler“ war nur, dass sie damals nicht die Polizei rief. Aber: Den Tod von P. könne man M. nicht anlasten, so Eder.