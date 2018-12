Auch „New York Times“ berichtet vom Totalverbot

„Wir setzen damit einen Meilenstein im Umweltschutz“, sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch. Man gehe damit auch deutlich weiter, als die bestehende EU-Richtlinie es verlangt hätte, erklärte sie. Österreich sei das dritte EU-Land, das ein Totalverbot umsetzen wird. Derzeit sind in Österreich 400 Millionen Plastiksackerl allein über den Lebensmittelhandel pro Jahr im Umlauf, was 5000 bis 7000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr verursacht.