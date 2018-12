Kündigung Theatervertrag: Erste Premieren vor Aus

Aufgelöst wird wohl in der Linzer Gemeinderatssitzung am 6. Dezember der Theatervertrag zwischen Stadt und Land. Auch die 21.603 Unterschriften dagegen, die die Initiative „Linz liebt sein Theater“ an die Politik übergab, werden daran nichts ändern. Indes stehen erste Premieren der neuen Saison auf der Kippe.