Bergsteiger (63) auf dem Rötelstein erfroren

Ein Oberösterreicher aus Linz dürfte bei einer Bergtour am Rötelstein in Filzmoos im Salzburger Pongau erfroren sein. Der 63-Jährige, der seit gestern, Dienstag, vermisst worden war, wurde am Mittwoch um 9.00 Uhr von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ in der steilen Nordwestrinne des Berges entdeckt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.