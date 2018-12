138 neue Busse, mehr Verbindungen, teuere Tarife

Pendler, aufgepasst! Am 9. Dezember gibt es den OÖVV-Fahrplanwechsel und dieser bringt in den Regionen Oberes Mühlviertel (plus 15 Prozent) und Innviertel (plus 19 Prozent) ein verbessertes Angebot mit neuen Kursen am Abend und am Wochenende. Ein Tipp: Die OÖVV-Info App. Es werden 138 neue, abgasarme und barrierefreie Linienbusse eingesetzt. Der Wermutstropfen: Mit Jahresbeginn werden die Tickettarife um durchschnittlich 1,77 Prozent angehoben.