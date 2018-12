Pongauer fiel via Internet auf Betrügerin herein

Die Unbekannte, angeblich eine Frau aus der Elfenbeinküste, hatte dem Pongauer bereits im Februar via Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt. Seitdem hatten die beiden regen Internet-Kontakt. Die Frau versprach dem Mann, nach Salzburg zu kommen. Dann erklärte sie, sie sei in finanzieller Not und brauche Geld für die Miete ihrer Wohnung, für Steuern und für eine „Kaution“. Diese müsse sie bezahlen, um an das Erbe ihres Vaters zu kommen. Der Pongauer überwies 50.000 Euro. Erst jetzt erstattete er Anzeige.