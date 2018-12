Die Stars zeigen ihre glamourösen Christbäume

„Symbol des Mutes under Tapferkeit“

Das Weiße Haus teilte mit, dass Rot in diesem Jahr die dominante Farbe und ein „Symbol des Mutes und der Tapferkeit“ sei. Die First Lady erklärte: „Unser Thema ehrt das Herz und den Geist des amerikanischen Volkes.“ Die Dekoration bestünde aus „vielen Prachtstücke“, die in den USA zu finden wären. So gibt es zum Beispiel aus Bleistiften kreierte Weihnachtskränze.