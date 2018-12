„Paulis“ Charity-Tombola war ein voller Erfolg

Möglich gemacht haben diesen tollen Erfolg nicht zuletzt Sylvia Leinwathers geschätzte Kunden: „Vielen vielen Dank an alle Sponsoren für die wunderbaren Preise, die unsere Tombola so wundervoll gemacht haben. Und danke an die zahlreichen Loskäufer!“ Als vor zehn Jahren die Border Collie-Dame „Pauli“ bei der Unternehmerin einzog, ahnte sie noch nicht, wie sehr sich ihr Leben verändern würde. Denn der Familienzuwachs auf vier Pfoten wollte bestens versorgt werden, und so kam es, dass sich Leinwather plötzlich mit Körbchen, Näpfen, Halsbändern, Leinen und Futter befasste. Das kurze Zeit später eröffnete Geschäft in der Wiener Gymnasiumstraße hat sich mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet. „Nur die besten Produkte schaffen es bei uns ins Regal“, so Sylvia Leinwather. „Und in der Nähwerkstatt fertigen wir Körbchen, Polster, Halsbänder und Brustgeschirre nach individuellen Wünschen an.“