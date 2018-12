Tickets für diverse Konzerthighlights gewinnen!

Abgeschlossen wird die Saison am 21. Dezember mit einem feurigen Rock-Doppelpack. Die Tiroler Rock-Combo The Weight hat sich in den letzten Jahren einen markanten Namen erspielt, war schon kurz vor dem Amadeus-Award und huldigt wie keine zweite Band den Rock-Größen der 60er- und 70er-Jahre. Mit im Gepäck haben sie ihre Freunde The New Roses. Die Wiesbadner Vollblutrocker kamen in ihrer Heimat schon zu Chartsehren und teilten die Bühne mit Größen wie ZZ Top oder Joe Bonamassa. Ein feuriger Jahresabschluss ist also garantiert.