Shiffrin: Ihre Mutter hat großen Anteil am Erfolg!

Ski-Geschichte

Mit ihrem Sieg im Super-G von Lake Louise schrieb Shiffrin am Wochenende Ski-Geschichte. Der Sieg im Super-G hatte ihr noch gefehlt, um zu Petra Kronberger (AUT), Pernilla Wiberg (SWE), Janica Kostelic (CRO), Anja Pärson (SWE), Lindsey Vonn (USA) und Tina Maze (SLO) aufzuschließen, die in den fünf Kern-Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom und Kombination Siege gefeiert haben. Auch einen Parallelslalom und zwei City Events hat Shiffrin schon für sich entschieden, was ihr im VIP-Club eine absolute Sonderstellung einbringt.