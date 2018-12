Der „perfekte“ Körper unterliegt Wandel der Zeit

Frauen, die im 16. Jahrhundert zierlich und schlank waren, entsprachen nicht dem Schönheitsideal. In den 1990er-Jahren jedoch konnten die Damen nicht dünn genug sein, um „in“ zu sein. Im Moment ist ein praller Po mit breiten Hüften zu einer ganz schmalen Taille gefragt. Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern Ideale unterliegen auch dem Wandel der Zeit. Cassey Ho aus Los Angeles will mit ihrem Instagram-Posting Frauen dazu bewegen, ihren Körper so zu lieben wie er ist und nicht - wie in der Mode - jeden Trend mitzumachen.