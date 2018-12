Plastiksackerl-Verbot: Erster sinnvoller Schritt

Obwohl nicht im Regierungsprogramm vorgesehen, verkündete die türkis-blaue Regierung dieser Tage mit dem Plastiksackerlverbot einen umweltpolitisch wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Freilich: Diese Maßnahme wird nicht von heute auf morgen die Welt verändern, aber es ist ein guter Anfang. Auch wenn so mancher das obligatorische Haar in der Suppe sucht.