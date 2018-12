Wernberger Hexen: Das Feuer diente der Reinigung

Anders als vom Ehemann angedeutet, sollen sich die abgefackelten Immobilien aber nicht im Besitz der 47-Jährigen befunden haben. Im Gegenteil. Gegen die Frau laufen seit ihrer Verurteilung wegen schweren Betruges im Jahr 2011 zahlreiche Exekutionen. Das hübsche Haus, in dem ihre Familie lebt, soll dem Gatten gehören. Auch gegen ihn wird deshalb ermittelt. Mit dem Mord an Gertrude P. (72) aus Villach will Margit T. aber nichts zu tun haben. Der soll allein auf das Konto ihrer Jüngerin H. gehen. Diese habe gehofft, dass das Opfer das Testament zu ihren Gunsten geändert habe.